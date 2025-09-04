Жители Подмосковья могут оформить выплату на соцтакси в «Доброделе»

Участники СВО и их семьи могут оформить выплату на соцтакси в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Для этого нужно открыть приложение и перейти в раздел «Все услуги» — «Поддержка» — «Предоставление ежегодной денежной выплаты на соцтакси». Далее необходимо заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Его рассмотрят в течение 7 рабочих дней.

Ежегодная выплата в размере 24 тысяч рублей положена участникам СВО, ограниченным в передвижении или полностью утратившим зрение, а также семьям участников СВО, воспитывающим ребенка-инвалида. Обязательные условия для получения выплаты — проживание в Московской области и гражданство РФ.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.