Жители Подмосковья могут оформить электронный платежный документ через МосОблЕИРЦ

Жители Подмосковья могут подписаться на электронный платежный документ для оплаты коммунальных услуг через личный кабинет на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Единый расчетный центр Московской области напомнил о возможности оформления цифрового счета для оплаты коммунальных услуг. Электронный платежный документ полностью заменяет бумажный: он обладает такой же юридической силой, содержит аналогичный объем информации и поступает на электронную почту и в личный кабинет раньше бумажного.

Оформить подписку на электронный счет можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи». Для этого необходимо выбрать опцию получения платежных документов в электронном виде и указать адрес электронной почты. Личный кабинет и приложение работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Оплатить электронный счет можно без банковской комиссии. При необходимости отказаться от бумажного счета также можно через личный кабинет или приложение. Дополнительную информацию жители могут получить по телефону +7 (499) 444-01-00 или на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.