Жители Подмосковья могут оформить электронный ЕПД через портал госуслуг

Электронный единый платежный документ (ЕПД) позволяет получать квитанции за коммунальные услуги в цифровом формате. Такой способ удобен, так как квитанция приходит мгновенно и не теряется, а также безопасен — документ защищен от подделок. Кроме того, переход на электронные платежки помогает экономить до 100 тонн древесины в год.

Чтобы подключить электронный ЕПД, необходимо зайти на региональный портал государственных услуг, выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие на получение электронных документов. После этого квитанции начнут поступать в электронном виде со следующего месяца, а бумажные версии больше приходить не будут.

В министерстве подчеркнули, что услуга предоставляется бесплатно и является добровольной. Если не подключить электронный формат, бумажные квитанции продолжат поступать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.