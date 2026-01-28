Жители Подмосковья могут добавить дополнительный лицевой счет в личный кабинет ЕИРЦ

Жители Подмосковья получили возможность управлять несколькими лицевыми счетами в личном кабинете единого расчетного центра Московской области. Новую функцию можно использовать для оплаты ЖКУ за разные объекты недвижимости или помощь родственникам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В личном кабинете Единого расчетного центра Московской области теперь можно добавить дополнительный лицевой счет. Это удобно для пользователей, которые оплачивают коммунальные услуги за несколько квартир или помогают родственникам.

Чтобы подключить новый счет, необходимо зайти на сайт мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», выбрать профиль пользователя и в разделе «Моя недвижимость» или «Адреса» нажать «+». Затем потребуется ввести номер лицевого счета, период и сумму из квитанции за последние три месяца.

По каждому лицевому счету доступны передача показаний, просмотр дат поверки счетчиков, получение электронных квитанций, оплата услуг без комиссии через СБП, проверка начислений в разделе «Умная платежка», а также отправка обращений и получение справок.

Для открепления лицевого счета достаточно отправить обращение через личный кабинет с пометкой «Удалить лицевой счет». Дополнительную консультацию и уточнение номера счета можно получить по телефону 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00 или в офисах МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.