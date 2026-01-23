Жители Подмосковья должны передать показания счетчиков до 26 января

Жители Подмосковья могут передать показания счетчиков электроэнергии до 26 января, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Единый расчетный центр Московской области напомнил, что прием январских показаний счетчиков электроэнергии завершается 26 января. Сроки передачи данных по воде, теплу и даты поверки можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

В случае, если счетчик вышел за межповерочный интервал, объем потребления сначала рассчитывается по среднему, а затем — по нормативу, умноженному на количество жильцов. К нормативу применяется повышающий коэффициент: 1,5 для горячей воды и 3 для холодной. В этом случае плата за горячую воду увеличится в полтора раза, за холодную — втрое. МосОблЕИРЦ рекомендует вовремя проводить поверку или замену приборов учета, чтобы избежать переплат.

Передать показания, а также получить консультацию по вопросам поверки, замены или установки счетчиков можно в личном кабинете на сайте расчетного центра, в мобильном приложении МосОблЕИРЦ Онлайн, по телефону 8 (499) 444-01-00 или в любом офисе расчетного центра. Адреса офисов и режим их работы размещены на сайте компании.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.