Жители Подмосковья должны допускать специалистов к внутренним инженерным сетям

Фонд капитального ремонта Московской области напоминает жителям Подмосковья о необходимости обеспечения доступа в квартиру для проведения капитального ремонта. Особенно это важно в период отопительного сезона. Зимние холода требуют от внутренних инженерных систем особой подготовки, от которой зависят комфорт, безопасность и благоустройство многоквартирных домов, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Для выполнения всего комплекса мероприятий важно, чтобы собственники обеспечили специалистам доступ к инженерным сетям. В случае отказа представители фонда капительного ремонта составят акт недопуска, и дальнейшую ответственность за состояние коммуникаций будет нести владелец квартиры. Так, если на этом участке произойдет аварийная ситуация, суд обяжет такого собственника возместить весь ущерб.

По новым требованиям фонда, работы по ВИС проводятся исключительно в объеме допуска. Соблюдение этого простого правила — залог своевременного и качественного проведения капремонта, а соответственно — обеспечения комфортных и безопасных условий в домах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов по региональной программе.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.