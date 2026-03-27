Жители Подмосковья 200 тыс раз воспользовались МосОблЕИРЦ в марте

С начала марта жители Подмосковья около 200 тысяч раз воспользовались личным кабинетом и мобильным приложением МосОблЕИРЦ для решения вопросов в сфере ЖКХ. Сервисы позволяют дистанционно получать справки, оплачивать услуги и управлять лицевым счетом, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Электронные сервисы Единого расчетного центра Подмосковья помогают жителям оформлять документы и контролировать начисления без посещения офисов. В личном кабинете работает сервис «Онлайн-помощник», который разъясняет, как подписаться на электронный счет, заказать справку и какие документы для этого потребуются.

Пользователям доступны разделы с графиком технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, инструкциями по получению выписки из финансово-лицевого счета и справки об отсутствии задолженности. Также размещена информация о правилах начислений, перерасчета и корректировки платы за услуги.

Через сервис можно открыть или закрыть лицевой счет, изменить данные о собственнике и количестве проживающих, а также оплатить услуги, вернуть или разыскать платеж и перенести средства между лицевыми счетами. Онлайн-помощник и другие функции доступны на сайте мособлеирц.рф и в мобильном приложении ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.