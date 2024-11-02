Жители Павловского Посада обсудили вопросы ЖКХ и благоустройства

«У жителей много актуальных вопросов и тем для обсуждения. Традиционно большая часть обращений связана с темами ЖКХ и благоустройства. По некоторым адресам выйдем с коллегами на место, посмотрим, что можно оперативно сделать. Какие-то вопросы нам удалось решить на месте. Следующую выездную администрацию проведем в конце месяца, а до этого отработаем все поступившие заявления. Благодарю каждого, кто сегодня пришел, за открытый диалог и обратную связь.» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Формат «выездных администраций» все больше пользуется популярностью у наших Павлово-Посадского городского округа. Вне зависимости от места проведения мероприятия, посетить его могут все желающие.

«Если мы можем найти оперативное разрешение вопроса, то по его завершению обязательно информируем заявителя и приглашаем осмотреть выполненные работы. При долгосрочных обязательствах, также держим жителя в курсе решения обозначенной проблемы», — прокомментировал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.