Жители Павловского Посада и первый заместитель главы округа обсудили вопросы ЖКХ

В рамках пешего обхода территорий Павловского Посада первый заместить главы округа Филипп Ефанов встретился с жителями дома 6 по улице Площадь Революции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Основной вопрос, с которым обратился Дмитрий — это запах канализации и большое количество комаров в вентиляционной шахте квартиры. Из-за засора наружной канализации образовалось подтопление подвального помещения. Силами ГУП МО „КС МО“ засор был устранен. Управляющая компания сегодня провела откачку и дезинсекцию подвала, до 15 ноября обработку повторим. Также Дмитрий обратил внимание на отсутствие сферического дорожного обзорного зеркала на улице Ленина. Передал вопрос дорожным службам. До 22 ноября зеркало установим», — сказал Ефанов.

Также первый заместитель главы округа повторно встретился с жительницей дома № 5 по улице Щорса.

«15 октября мы уже встречались по данному адресу со Светланой Витальевной, где были обозначены вопросы ремонта отмостки многоквартирного дома, проведения дератизации подвального помещения и подъезда, подсыпки грунта вокруг канализационного колодца. Управляющей компанией были проведены необходимые работы. Вместе с тем, проблема осадки грунта вокруг колодца осталась. С коллегами из ГУП МО „КС МО“ договорились о проведении повторного обследования и определении мероприятий по устранению данной проблемы, — отметил Филипп Ефанов.

Задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы округа: 2-12-04. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-11-79.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.