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Жители округа Коломна смогут встретиться с газовыми участковыми в октябре

Специалисты «Мособлгаза» проконсультируют жителей городского округа Коломна по вопросам технического обслуживания. Ближайшие встречи с газовыми участковыми пройдут в поселке Радужный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречи состоятся:

14 октября с 16:00 до 17:00 — поселок Радужный, улица Московская, д. 7 и 9;

18 октября с 16:00 до 17:00 — поселок Радужный, д. 19.

Несвоевременное проведение техобслуживания или его отсутствие создает угрозу для жизни и здоровья всех жителей дома. В случае недопуска для проверки собственник жилого помещения несет административную ответственность.

Специалисты вправе приостановить газоснабжение квартиры, где не было проведено ТО газового оборудования, а в некоторых случаях приостанавливается газоснабжение всего подъезда.

Жителям Подмосковья напомнили, как отличить газового участкового от мошенника:

по специальной униформе с логотипом «Мособлгаза»;

посещение сотрудника для проверки оборудования — строго по графику;

услуги бесплатны, сотрудник при проверке ничего не продает;

есть удостоверение сотрудника с печатью, логотипом, QR-кодом и сроком действия.

Уточнить информацию по техобслуживанию газового оборудования можно:

по телефону +7 (495) 122-40-04;

на сайте

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.