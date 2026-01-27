Жители новостройки в Комсомольске-на-Амуре задыхаются из-за фекального смрада

Под постом главы Хабаровского края Дмитрия Демешина жительница Комсомольска-на-Амуре оставила жалобу, в которой сообщила, что жители дома № 61 по Интернациональному проспекту уже на протяжении нескольких месяцев страдают от сильного удушающего запаха канализации и фекалий, пишет КомсаNews .

Она подчеркнула, что дом является новостройкой, все коммуникации находятся в исправном состоянии, а подвал прежде всегда был сухим и чистым. По ее словам, возникновение проблемы совпало со сменой управляющей компании: подвал оказался затоплен сточными водами, что привело к распространению зловония по всем подъездам и квартирам. Из-за испарений на входных дверях образуется изморозь, а также выходят из строя домофоны.

Женщина добавила, что жители неоднократно обращались в УК, но получали только отговорки и перенаправления в Горводоканал. Однако, как она утверждает, в самой организации заявили, что не занимаются обслуживанием подвальных помещений и несут ответственность только за сети до колодца.

Горожанка уточнила, что данная ситуация продолжается с конца ноября — начала декабря 2025 года. Неприятный запах в подъездах и квартирах остается невыносимым, в доме проживает множество семей с маленькими детьми, однако отсутствует какая-либо реакция со стороны компетентных органов. Согласно ее заявлению, руководство управляющей компании избегает контактов, директор не отвечает на телефонные звонки, а офис в рабочее время остается закрытым.

Кроме того, она отметила, что более половины квартир в доме – это социальное жилье, и арендаторам зачастую предлагается самостоятельно решать возникшие проблемы. Обращения в «Дом.РФ», по ее словам, не принесли никаких результатов.

Женщина добавила, что одна из ее соседок получила сведения о якобы оформленной заявке в Горводоканал, однако там отказались ее обслуживать. Не добившись ответа, горожанка подготовила заявление в Роспотребнадзор и планирует подать его при личном обращении.

