Жители Нижнего Тагила возмущены неожиданным ремонтом теплотрассы

В Нижнем Тагиле из-за ремонтных работ на теплотрассе целый квартал на месяц лишился горячего водоснабжения, сообщает «Поясним за Тагил» . Местные жители утверждают, что известие о предстоящем ремонте они получили всего за сутки до его начала. По этой причине появление огромных ям прямо под окнами стало для многих полной неожиданностью.

Одна из жительниц подчеркнула, что теперь вынуждена подогревать воду в кастрюлях на плите. Она рассказала, что в ее семье четверо человек, включая двоих детей — подростка 14 лет и малыша двух лет.

«Жильцов уведомили за день до отключения. Не дали даже информации заранее, чтоб люди могли подготовились. Мы, если бы знали, то установили бойлер какой-то», — уточнила женщина.

Граждане обратились в управляющую компанию, требуя разъяснений по поводу позднего предупреждения, так как обычно о плановых отключениях горячей воды сообщали за 10 дней. Однако представители управляющей компании перенаправили вопрос в муниципальную организацию «Тагилэнерго», которая и проводит ремонт.

Помимо жильцов, пострадали и расположенные на первых этажах домов магазины. Из-за раскопанных ям доступ к торговым точкам стал невозможен как для персонала, так и для покупателей. С 12 июня владельцам магазинов было предписано временно приостановить свою деятельность. Предприниматели выразили недовольство ремонтниками и направили жалобы в городскую администрацию и прокуратуру.

В официальном заявлении «Тагилэнерго» указано, что капитальный ремонт теплотрассы будет закончен к 10 июля. Однако, по словам местных жителей, рабочие называют более реальные сроки завершения работ — до трех месяцев.