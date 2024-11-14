Жители Междуреченска боятся сгореть из-за затопленного подвала с электрощитовой

Подвал многоквартирного дома в Междуреченске Кемеровской области, в котором находится электрощитовая под напряжением, затопило водой, но городские власти и управляющая компания бездействуют. Жительница дома в разговоре с РИАМО рассказала, что подвал подтапливает не в первый раз, но сейчас ситуация критическая — вода подбирается к электрощитку, из-за чего может произойти короткое замыкание в любой момент и начнется пожар.

По словам собеседницы редакции, она живет в доме по улице 50 лет Комсомола, 64, с 2016 года. Периодически дом подтапливало талыми и грунтовыми водами весной и осенью из-за того, что в фундаменте много дыр, а коммунальный колодец находится выше уровня самого здания. В апреле 2024 года ситуация усугубилась тем, что трещину в фундаменте стало видно.

Женщина попыталась попросить помощи напрямую у мэра Междуреченска Сергея Перепилищенко еще 11 апреля 2024 года. Она написала градоначальнику в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» и рассказала о случившейся ситуации, проиллюстрировав ее фото и видео с места подтопления.

«Со стороны дороги трещина в фундаменте! Вот вам и грунтовые, талые воды! Специалистов так и не было, насос опять отключен в 4-м подъезде. Разрушение фундамента налицо. Ждем, когда провалится? Примите меры! Нужна гидроизоляция, а не какой-то там дренаж. Бежит со стороны дороги, где колодец. В наш подвал», — написала горожанка еще в апреле Перепилищенко.

Градоначальник ответил женщине на следующий день. Он заявил, что управляющая компания примет экстренные временные меры по устранению подтопления, а после этого займется тщательной герметизацией отверстия, но этого так и не произошло. 19 апреля 2024 года горожанка снова написала Перепилищенко, что никто к их дому так и не приехал, никаких работ не провел, но мэр Междуреченска с этого момента перестал отвечать на все сообщения.

Весной 2024 года местный телеканал «КВАНТ» снял сюжет про подтопленный дом. После этого Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию и обязал сделать ремонт. Коммунальщики действительно сделали ремонт в подъездах, но косметический. Они удалили со стен грибок, а гипсокартоновую обивку заменили на жестяную, покрасили стены, на этом успокоились. Дыра в фундаменте осталась нетронутой.

С наступлением нового отопительного сезона осенью 2024 года ситуация усугубилась. Горожане не могут закрыть дверь в подъезд из-за того, что он сразу превращается в сауну из-за испарений: в подвале затоплены горячие трубы, подтопленные воды нагреваются и испаряются.

Жильцы дома забили тревогу, что вода подобралась близко к электрощитку, но местные журналисты боятся снова освещать эту тему, а власти обещали провести проверку и дать какой-либо ответ только к 19 ноября 2024 года. Междуреченцы не стали ждать и написали жалобу в прокуратуру 13 ноября 2024 года. Ведомство зарегистрировало обращение, пообещав рассмотреть его в установленные законом сроки.

Собеседница редакции просит компетентные органы разобраться в ситуации, устранить дыру в фундаменте, пока не произошла более масштабная трагедия — обрушение дома или пожар.