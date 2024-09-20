Жители Люберец смогут задать вопросы специалистам «Мособлгаза» 24 и 27 сентября

Сотрудники «Мособлгаза» 24 и 27 сентября проведут встречи с жителями городского округа Люберцы, во время которых ответят на вопросы по техобслуживанию газовых приборов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В семи округах юго-востока Подмосковья пройдут встречи с газовыми участковыми. С 23 по 30 сентября специалисты «Мособлгаза» проконсультируют жителей многоэтажек по вопросам техобслуживания в квартирах.

В Люберцах встречи состоятся 24 сентября с 17:00 до 18:00 на улице Урицкого у дома № 6А и 27 сентября с 15:00 до 16:00 на улице Юбилейной у дома № 5.

С 1 января 2024 года в Московской области исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования наделяется газораспределительная организация — АО «Мособлгаз».

Больше информации, ответы на актуальные вопросы и ссылки на нормативные документы — на официальном сайте «Мособлгаза».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.