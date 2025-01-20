Жители Люберец могут задать вопросы газовым участковым на встрече 22 января

Специалист «Мособлгаза» ответит на вопросы жителей городского округа Люберцы 22 января во время встречи. Встреча пройдет с 17:00 до 17:30 по адресу: поселок Красково, округ Люберцы (улица 2-я Заводская дом № 24). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Какие работы проводят газовщики во время планового техобслуживания в квартирах? Кто проверяет наличие тяги в вентиляционных каналах? Что произойдет, если житель не предоставит газовщикам доступ? Где узнать дату проведения техобслуживания именно в вашей квартире и почему опасно пользоваться устаревшей газовой плитой?

На эти и другие вопросы, связанные с техническим обслуживанием газовых приборов в квартирах, отвечают газовые участковые во время адресных собраний с жителями.

С 1 января 2024 года в Московской области исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования наделяется газораспределительная организация — АО «Мособлгаз».

Любую информацию можно уточнить по телефону «Мособлгаза»: 8 (495) 122-40-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.