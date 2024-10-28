Жители Люберец могут задать вопросы газовикам во время встречи 29 октября

Специалист «Мособлгаза» ответит на вопросы жителей городского округа Люберцы 29 октября во время встречи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Где узнать, когда в моей квартире проведут техобслуживание? Как отличить специалиста «Мособлгаза» от мошенника? Как связаться с газовщиками и какие работы они выполняют во время техобслуживания газовых приборов?

На эти и другие вопросы, связанные с техническим обслуживанием газовых приборов в квартирах, отвечают газовые участковые во время адресных собраний с жителями.

29 октября с 17:00 до 18:00 встреча пройдет в поселке Томилино округа Люберцы (улица Гоголя, дом № 20А).

С 1 января 2024 года в Московской области исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования наделяется газораспределительная организация — АО «Мособлгаз».

Телефон горячей линии «Мособлгаза»: 8(495)122-40-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.