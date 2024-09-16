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Жители Люберец 17 и 20 сентября могут задать вопросы специалистам Мособлгаза

Сотрудники Мособлгаза проведут встречи с жителями городского округа Люберцы 17 и 20 сентября. Они ответят на вопросы по техобслуживанию газовых приборов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ответы на вопросы жителей прозвучат на адресных встречах с газовыми участковыми.

⁣В Люберцах встречи пройдут:

⁣17 сентября с 17:00 до 18:00 — у дома № 21 на улице Юбилейной;

20 сентября с 15:00 до 16:00 — у дома № 1 на улице Шоссейной.

⁣С 1 января 2024 года в Московской области исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования наделяется газораспределительная организация — АО «Мособлгаз».

Газовое оборудование должно проверяться не реже одного раза в год работниками специализированной организации. Регулярное техобслуживание газовых приборов является неотъемлемой составляющей газоснабжения.

Больше информации, ответы на актуальные вопросы и ссылки на нормативные документы — на официальном сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.