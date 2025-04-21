Жители Ленинского округа навели порядок в сквере «Сосенки»

В подмосковном Ленинском округе состоялся общегородской субботник, в рамках которого жители привели в порядок сквер «Сосенки». В уборке сквера, ставшего одной из ключевых точек субботника, приняли участие более ста человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Совместно с жителями мы провели уборку на второй части территории сквера «Сосенки», которая давно нуждалась в уходе. Собрали бытовые и природные отходы, удалили сухие деревья и прочий мусор. Хочу выразить признательность всем, кто принял участие и не остался равнодушным», — сказал глава округа Станислав Каторов.

В субботнике приняли участие активные жители окрестных домов, сотрудники администрации, депутаты совета депутатов Ленинского округа, волонтеры Подмосковья, члены «Молодой гвардии Единой России», специалисты МБУ «ДорСервис» и МБУ «Благоустройство».

«Жители Ленинского в очередной раз продемонстрировали сплоченность и желание улучшить состояние окружающей среды, приняв активное участие в субботнике. Общими усилиями была очищена территория за домом номер 5 на Жуковском проезде от скопившегося мусора. Благодаря неравнодушным гражданам этот уголок природы снова выглядит чистым и ухоженным!» — отметил депутат совета депутатов Ленинского округа Владислав Рымши.

Аналогичные работы по благоустройству были проведены на набережной реки Купелинки в Ленинском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.