Жители Коломны смогут задать вопросы газовым участковым в сентябре

Встречи с газовыми участковыми пройдут:

23 сентября с 16:00 до 17:00 — у домов № 2 и № 3 на улице Луговой в Подлужье;

25 сентября с 17:00 до 18:00 — у домов № 7 и № 8 на улице Ленина в Сергиевском.

На адресных выездах жители многоэтажных домов смогут получить ответы на вопросы о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

С 1 января в Московской области исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования наделяется газораспределительная организация — АО «Мособлгаз».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.