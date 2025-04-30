Жители Электростали получили 15 млн рублей на оплату коммунальных услуг

В городском округе Электросталь субсидии в этого года уже получили 1 530 жителей на сумму более 3,3 млн рублей, а всего в городском округе Электросталь с начала года сумма субсидии составила 15,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Порядок получения субсидии в Подмосковье простой и доступный. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных и тогда в следующем периоде субсидия будет продлена автоматически.

Упрощенное продление субсидии позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Потребуется только лишь проверить данные и подписать заявление, которое придет в личный кабинет.

Получателями услуги являются лица, зарегистрированные по месту жительства на территории Московской области, в случае если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Размер субсидии рассчитывается исходя из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения:

33 кв. м. в занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан;

21 кв. м. на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

18 кв. м. на каждого члена семьи, состоящей из 3-х и более человек.

При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи:

супругом (супругой);

родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;

несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии.

В ведомстве обратили внимание, что заявление на эту меру соцподдержки подается в электронном виде на портале государственных услуг Московской области по ссылке.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6 или в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Ногинск-Электрогорск-Павловский-Посад», «Социалка. Электросталь», «Социалка. Черноголовка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.