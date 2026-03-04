Жители Домодедова переходят на электронные квитанции ЖКХ

Жители городского округа Домодедово все чаще отказываются от бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги и подключают электронный формат через региональный портал госуслуг. Электронный ЕПД позволяет быстрее получать счета и снижает риск просрочки платежей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В управлении ЖКХ администрации округа отметили, что электронный единый платежный документ поступает мгновенно после формирования. Такой формат защищен от подделок и помогает жителям своевременно оплачивать услуги.

Начальник территориального управления Домодедово ООО «МосОблЕИРЦ» Сергей Халимов сообщил, что более миллиона клиентов компании уже отказались от бумажных платежных документов.

«Электронная версия полностью соответствует бумажному формату и содержит всю необходимую информацию», — пояснил он.

Чтобы подключить услугу, необходимо авторизоваться на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области, выбрать раздел отказа от бумажной квитанции, указать объект недвижимости и подтвердить согласие на получение ЕПД в электронном виде. Процедура занимает несколько минут.

Жители могут в любое время просмотреть начисления и оплатить услуги без комиссии через систему быстрых платежей. Консультацию и помощь в регистрации личного кабинета оказывают в офисах «МосОблЕИРЦ». Для подключения требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.