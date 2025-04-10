Жители деревни Карцево довольны качеством воды после модернизации местного ВЗУ

Больше никакого запаха и ржавчины. Жители деревни Карцево довольны результатом модернизации местного ВЗУ, которую провели в прошлом году, передает пресс-служба администрации городского округа Истра.

Водозаборный узел был построен в 1967 году, в связи с высокой степенью износа он уже не справлялся с нагрузкой, а сама водонапорная башня была признана аварийной. В рамках реализации региональной программы «Чистая вода» на ВЗУ была установлена станция обезжелезивания.

Современная станция отечественного производства, имеет производительность до 500 кубометров воды в сутки, очищает воду с помощью экологичных технологий: без добавления химии с использованием кинетической энергии. Кроме этого, гидроавтоматический режим работы позволяет экономить электроэнергию.

В рамках модернизации на ВЗУ также были установлены резервуары для чистой воды, объемом 27 кубометров, и насосная станция II подъема, которая обеспечивает подачу до 45 кубометров воды в час.

На сегодняшний день весь процесс наладки технологического цикла работы оборудования успешно пройден, станция обезжелезивания в Карцево работает в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.