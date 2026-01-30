Жители более 300 домов Кронштадта остались без горячей воды и отопления в мороз

сегодня в 15:43

300 домов лишились горячей воды и отопления в петербургском Кронштадте

Более 300 домов временно лишились отопления и горячей воды после отключения оборудования Цитадельской котельной в Кронштадте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает « Фонтанка ».

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов написал в своем Telegram-канале, что временно перестало работать котельное оборудование Цитадельской котельной. Был создан оперштаб.

Уже восстановили электроснабжение котельной. Энергетики работают над запуском систем горячего водоснабжения и теплоснабжения.

К ним были подключены больницы, детские сады и школы. Аварийные работы планируют проводить в круглосуточном режиме.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.