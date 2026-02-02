Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:35

Жители 20 тысяч домов Подмосковья перешли на электронные собрания в ГИС ЖКХ

Собственники более 20,1 тысячи многоквартирных домов Подмосковья в 2025 году приняли решение проводить общие собрания в электронном формате через ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В 2025 году жители свыше 20,1 тысячи многоквартирных домов Московской области выбрали дистанционный формат управления через электронные собрания собственников в системе ГИС ЖКХ. Общая площадь жилья, где принято такое решение, составила 126,8 млн квадратных метров. Таким образом, цифровой регламент управления закреплен для 43% многоквартирного фонда региона.

В настоящее время электронные собрания проходят еще в 1,1 тысячи домов общей площадью 7,6 миллиона квадратных метров.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что переход на электронный формат повышает прозрачность управления и позволяет жителям активнее участвовать в решении вопросов содержания дома.

Собственники получили возможность дистанционно изучать повестку, задавать вопросы и голосовать по вопросам содержания общего имущества, выбора подрядчиков и утверждения тарифов в удобное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.