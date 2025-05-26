Жителем Подмосковья рассказали о важности установки счетчиков воды

Счетчик воды — индивидуальный прибор учета, который учитывает объем потребленного коммунального ресурса (средство измерения, учитывающее количество израсходованной воды). Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Обычно счетчики воды делятся на:

энергонезависимые (они используют только механические процессы);

энергозависимые (им нужно электричество).

А также на индивидуальные (устанавливаются в жилых и нежилых помещениях) и общедомовые (учитывают потребление коммунальных ресурсов всего дома).

В жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома счетчики устанавливает собственник такого помещения. Для этого нужно обратиться в специализированную компанию. У фирмы должна быть особая лицензия, которая позволяет ей этим заниматься.

Для того чтобы поставить счетчик нужно соблюсти несколько условий:

прибор должен быть включен в Государственный реестр средств измерения;

у него должен быть сертификат соответствия;

у него должно быть клеймо государственной поверки;

в техническом паспорте должен стоять специальный знак.

Стоимость счетчика зависит от места проживания, типа счетчика, но входит в ту сумму, что указана организацией.

Для того чтобы ввести приборы учета в эксплуатацию, их нужно опломбировать — иначе их как бы не существует. Для этого нужно подать заявку в управляющую организацию.

Пломбу ставят в следующих ситуациях:

счетчик ставят впервые;

счетчик меняют на новый;

счетчик устанавливают после ремонта;

Новый счетчик нужно ввести в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой установки. На следующий день после этой процедуры платеж будут рассчитывать, исходя из его показаний. Если на счетчике не будет пломбы, а расчетная организация, то есть управляющая или ресурсоснабжающая организация, об этом узнает, то показания принимать перестанут — тогда оплата будет происходить по нормативу с применением повышающего коэффициента, что значительно дороже оплаты по показаниям.

Как проходит пломбировка счетчиков

Специалист обматывает счетчик и трубу, к которой он подключен, пломбировочной проволокой, а затем ставит силовую пломбу (она может быть пластиковой или металлической) в виде круглой печати. Иногда на корпус счетчика устанавливается так называемая антимагнитная пломба в виде наклейки, которая меняет цвет или рисунок, когда к прибору подносят магнит. Напомним, что использование магнита с целью занижения показаний прибора — незаконно.

Процедура пломбирования бесплатная. Исключение составляют случаи, когда ее проводят повторно из-за нарушения пломбы или знаков поверки. Если в квартире нет индивидуального прибора учета воды, то считать плату за воду будут исходя из утвержденных нормативов потребления.

Поверка счетчика — это проверка точности работы индивидуального прибора учета. Ее проводят специалисты аккредитованных организаций — они следят за тем, чтобы все счетчики правильно фиксировали расходы ресурсов.

Как правило, поверять счетчики горячей воды нужно каждые четыре года, холодной — каждые шесть лет.

Если поверка покажет, что прибор неисправен, то специалисты его заменят. Это также происходит на платной основе. Если со счетчиком все в порядке, то выдадут подтверждающие документы.

Передача показаний счетчиков воды производится с 15 по 25 число каждого месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.