Жителей Ступина приглашают присоединиться к субботникам 20 и 27 апреля

Сотрудники МФЦ городского округа Ступино приняли активное участие в первых муниципальных субботниках и приглашают жителей присоединиться к предстоящим дням добровольной уборки территорий. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Только совместными усилиями можно сделать наш округ чистым и благоустроенным. Впереди еще два субботника — 20 и 27 апреля. Сотрудники МФЦ планируют провести уборку вокруг и внутри МФЦ и ТОСПов. К майским праздникам закрепленные за нами территории мы приведем в надлежащий вид», — поделился директор МФЦ г. о. Ступино Валерий Скогорев.

Сотрудники МФЦ подошли к участию в субботниках ответственно, чтобы сделать территорию округа чище и красивее. Совместными усилиями был наведен порядок на территории общественного пространства, кроме того была очищена от прошлогодней листвы и зимнего мусора Аллея учителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.