Жителей Солнечногорска призвали выключить рубильники, если у них еще нет света

Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды на понедельник, в округе Солнечногорск продолжаются восстановительные работы в усиленном режиме. В них задействовано 33 бригады, сообщил глава муниципалитета Константин Михальков в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что в округе почти закончили восстановление высоковольтных сетей (10 кВ) и начали ремонт малоформатных сетей (0,4 кВ), то есть специалисты приступили к подводке электричества непосредственно к улицам, домам и СНТ. Работа ведется адресно и круглосуточно.

«Просьба ко всем: пока не дали напряжение, отключите рубильники в доме. Это поможет избежать повреждения бытовой техники при подаче электричества», — написал Михальков.

Глава напомнил, если жители заметят обрыв проводов, искры или упавшее дерево на линии, то лучше сразу сообщить информацию в диспетчерскую по номеру 112 или по телефону горячей линии: 8-800-201-67-47.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Циклон принес в регион, особенно на северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что стихия прошлась по региону серьезно. Наибольший удар пришелся на 10 округов, в том числе Истру, Талдомский, Дмитровский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Клин.

«В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от „Россетей“ (209) и „Мособлэнерго“ (26) — и бригады из других регионов: из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья», — добавил Воробьев.