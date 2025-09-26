Жителей Подмосковья ждут на акциях по раздельному сбору отходов 27 сентября
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
27 сентября в Московской области волонтеры проведут раздельный сбор отходов. Жители смогут сдать ненужные вещи, макулатуру, электротехнику, пластик и многое другое, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Мероприятия пройдут в разных городах муниципальных и городских округов. Акции направлены на повышение уровня экологической грамотности населения и формирование культуры бережного отношения к природным ресурсам.
Список акций:
- Звенигород
Время: с 14:00 до 15:00
Адрес: ул. Ленина, д. 30
- Истра
Время: с 13:00 до 14:00
Адрес: пр-т Генерала Белобородова, д. 17
- Кубинка
Время: с 14:00 до 15:00
Адрес: п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25
- Путилково
Время: с 19:30 до 20:30
Адрес: ул. Новотушинская, д. 3
- Подольск
Время: с 14:00 до 15:00
Адрес: Бульвар 65-летия Победы
- Фрязино
Время: с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Комсомольская, д. 17
- Ногинск
Время: с 12:00 до 14:00
Адрес: городской парк
- Чехов
Время: с 10:00 до 10:50
Адрес: ул. 8 Марта, д. 1а
- Электросталь
Время: с 12:00 до 14:00
Адрес: на углу улиц Мира и Тевосяна.
Организаторы призывают жителей активно принять участие в общем добром деле. Присоединиться также можно в качестве волонтеров и помочь в проведении акций.
Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.
«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.