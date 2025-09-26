Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:18

Жителей Подмосковья ждут на акциях по раздельному сбору отходов 27 сентября

27 сентября в Московской области волонтеры проведут раздельный сбор отходов. Жители смогут сдать ненужные вещи, макулатуру, электротехнику, пластик и многое другое, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Мероприятия пройдут в разных городах муниципальных и городских округов. Акции направлены на повышение уровня экологической грамотности населения и формирование культуры бережного отношения к природным ресурсам.

Список акций:

Звенигород

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: ул. Ленина, д. 30

Истра

Время: с 13:00 до 14:00

Адрес: пр-т Генерала Белобородова, д. 17

Кубинка

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25

Путилково

Время: с 19:30 до 20:30

Адрес: ул. Новотушинская, д. 3

Подольск

Время: с 14:00 до 15:00

Адрес: Бульвар 65-летия Победы

Фрязино

Время: с 11:00 до 13:00

Адрес: ул. Комсомольская, д. 17

Ногинск

Время: с 12:00 до 14:00

Адрес: городской парк

Чехов

Время: с 10:00 до 10:50

Адрес: ул. 8 Марта, д. 1а

Электросталь

Время: с 12:00 до 14:00

Адрес: на углу улиц Мира и Тевосяна.

Организаторы призывают жителей активно принять участие в общем добром деле. Присоединиться также можно в качестве волонтеров и помочь в проведении акций.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.