Жителей Подмосковья призывают оформить получение платежек ЖКУ в электронном виде

сегодня в 16:47

Единый информационно-расчетный центр Московской области (МосОблЕИРЦ) объявляет о старте акции «Переходи на электронный счет МосОблЕИРЦ с выгодой!». Это предложение ориентировано на всех жителей Подмосковья, которые хотят упростить получение платежных документов и сэкономить на покупках. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Чтобы стать участником акции и получить приятные бонусы, нужно:

Подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.

Подписаться на рекламно-информационную рассылку. Это можно сделать в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» в личном кабинете или мобильном приложении, передвинув соответствующий бегунок вправо.

Все участники акции, выполнившие указанные условия, получат промокоды на скидки:

30% на первый заказ от 1 000 рублей в сервисе доставки продуктов.

Скидку 250 рублей на один повторный заказ от 2 000 рублей.

Акция продлится до 30 сентября 2024 года, а призы будут отправлены на электронные адреса участников.

Более подробную информацию о правилах и условиях проведения акции можно найти здесь.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.