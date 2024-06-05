Жителей Подмосковья призвали перейти на электронные коммунальные счета

Платежные электронные коммунальные документы МосОблЕИРЦ за май сформированы и доставлены большинству жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Те, кто оформил подписку на электронный счет, не получат его бумажный дубликат. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту.

Переход на цифровые квитанции — экологическая инициатива российских энергосбытовых компаний и расчетных центров. Проект «Каждое дерево на счету» уже спас более 5 300 тысяч деревьев и предотвратил скопление свыше 220 тонн бумажного мусора.

Подписку на электронный счет можно легко оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»: в разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде».

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через Систему быстрых платежей:

- в личном кабинете,

- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

- по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

- электронные счета — из электронной почты.

Оплатить счета можно также в офисах расчетного центра, в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Проконсультироваться по вопросам подписки на электронный счет и получить бумажный дубликат квитанции можно в любом клиентском офисе расчетного центра. Больше полезной информации о расчетах за ЖКУ — на портале Твой Домовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.