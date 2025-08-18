Жителей Подмосковья приглашают обучиться основам жилищного законодательства

Программа включает в себя:

подготовку к сдаче квалификационного экзамена;

знакомство с основными понятиями жилищного законодательства РФ;

обучение по работе с нормативно-правовыми актами;

обучение по составлению правовых документов;

решение практических задач;

тест-тренажер, благодаря которому обучающийся может проверить свои знания.

Большим плюсом является то, что обучение и доступ ко всем материалам предоставляется в дистанционном формате, а доступ сохраняется навсегда.

Основными целями программы являются: обучение тех, кто только планирует работу в сфере ЖКХ, а так же повышение квалификации руководителей управляющих организаций и последующую сдачу квалификационного экзамена в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Итогом прохождения обучения является получение удостоверения о повышении квалификации с дальнейшим внесением в Федеральный реестр сведений о документах об образовании.

По всем вопросам, которые касаются обучения, можно обращаться по телефону: +7 495 529-74-77, а также по электронной почте: ukkmo@mail.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.