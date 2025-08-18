Жителей Подмосковья приглашают обучиться основам жилищного законодательства
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
В учебно-курсовом комбинате ЖКХ разработана программа повышения квалификации «Основы жилищного законодательства», сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Программа включает в себя:
- подготовку к сдаче квалификационного экзамена;
- знакомство с основными понятиями жилищного законодательства РФ;
- обучение по работе с нормативно-правовыми актами;
- обучение по составлению правовых документов;
- решение практических задач;
- тест-тренажер, благодаря которому обучающийся может проверить свои знания.
Большим плюсом является то, что обучение и доступ ко всем материалам предоставляется в дистанционном формате, а доступ сохраняется навсегда.
Основными целями программы являются: обучение тех, кто только планирует работу в сфере ЖКХ, а так же повышение квалификации руководителей управляющих организаций и последующую сдачу квалификационного экзамена в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности.
«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов. Особое внимание уделяем подготовке по наиболее востребованным и дефицитным профессиям: слесари, машинисты насосных установок, аппаратчики химводоочистки», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Итогом прохождения обучения является получение удостоверения о повышении квалификации с дальнейшим внесением в Федеральный реестр сведений о документах об образовании.
По всем вопросам, которые касаются обучения, можно обращаться по телефону: +7 495 529-74-77, а также по электронной почте: ukkmo@mail.ru.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.