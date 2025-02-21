Жителей Подмосковья приглашают на серию акций по раздельному сбору отходов

22 и 23 февраля волонтеры Московской области проведут серию акций по раздельному сбору вторичных ресурсов. Экологические мероприятия пройдут в разах округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

22 февраля сбор отходов пройдет:

Ленинский г. о.: Римский проезд, д. 5, с. 1 — с 9:20 до 9:30; пос. Развилка, д. 29а — с 9:40 до 9:50; пос. Совхоза им. Ленина, д. 20б — с 10:00 до 10:20; пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5 — с 10:40 до 11:00; Новомолоковский бульвар, д. 10 — с 11:20 до 11:30; г. Видное, д. Сапроново, Купелинка, квартал Северный, д. 17 — с 10:50 до 11:00; г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 3, ЖК «Видный» — с 11:25 до 11:35;

г. о. Химки: ул. Германа Титова, 14, к.1 — с 12:00 до 13:00;

Одинцовский г. о.: Кубинка, пос. Старый городок, ул. Школьная, д. 25 — с 14:00 до 15:00; пос. Часцы, д. 11 — с 15:00 до 16:00; Дубки, ул. Дениса Давыдова, д. 1 — 9:30 до 10:30; Звенигород, ул. Ленина, д. 30 — с 14:00 до 15:00;

Богородский г. о.: Ногинск, ул. Советская, д. 45 — с 12:00 до 14:00; Электросталь, на углу улиц Мира и Корешкова — с 12:00 до 14:00.

23 февраля сбор отходов пройдет:

Одинцовский г. о.: Лесной Городок, ул. Лесная, д. 10 — с 10:00 до 12:00; Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74б — с 12:30 до 13:30; Немчиновка, Советский проспект, д. 4 — с 14:30 до 15:30;

г. о. Химки: ул. Германа Титова, 14, к.1 — с 12:00 до 13:00;

г. о. Королев: ул. Строителей, д. 15а — с 12:00 до 14:00.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что подобные мероприятия на территории региона проходят регулярно. Присоединиться может каждый желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.