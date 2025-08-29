Жителей Подмосковья приглашают на обучение по профессии «Оператор котельной»

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья открывает набор на курс по профессии «Оператор котельной». Программа рассчитана как на новичков, так и на специалистов, желающих повысить свою квалификацию, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Курс подходит для:

людей, которые хотят освоить профессию «Оператор котельной» с нуля;

работников, имеющих опыт работы с котельным оборудованием, и желающих улучшить свои навыки.

Предусматривается два формата:

теоретические занятия очно в учебном центре;

выезды на практику с преподавателем для групп от 10 человек на предприятиях.

По завершении курса слушатели получат:

свидетельство о профессии «Оператор котельной»;

удостоверение о проверке знаний;

протокол аттестации.

Приближается осенне-зимний сезон, и эта программа — отличная возможность для всех, кто старше 18 лет, овладеть востребованной профессией или повысить квалификацию в сфере ЖКХ.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Старт обучения уже 6 сентября.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону +7(495)529-74-77 или на e-mail: ukkmo@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.