Жителей Подмосковья приглашают на обучение по профессии «Оператор котельной»
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья открывает набор на курс по профессии «Оператор котельной». Программа рассчитана как на новичков, так и на специалистов, желающих повысить свою квалификацию, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Курс подходит для:
- людей, которые хотят освоить профессию «Оператор котельной» с нуля;
- работников, имеющих опыт работы с котельным оборудованием, и желающих улучшить свои навыки.
Предусматривается два формата:
- теоретические занятия очно в учебном центре;
- выезды на практику с преподавателем для групп от 10 человек на предприятиях.
По завершении курса слушатели получат:
- свидетельство о профессии «Оператор котельной»;
- удостоверение о проверке знаний;
- протокол аттестации.
Приближается осенне-зимний сезон, и эта программа — отличная возможность для всех, кто старше 18 лет, овладеть востребованной профессией или повысить квалификацию в сфере ЖКХ.
«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Старт обучения уже 6 сентября.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону +7(495)529-74-77 или на e-mail: ukkmo@mail.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.
«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.