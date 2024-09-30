Жителей Подмосковья предупредят о работах по подготовке к отопительному сезону

Важно уведомить жителей Подмосковья о проведении работ по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону и устранении всех проблем. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

В частности, он отметил важность информирования о пробном пуске отопления.

«Потому что в момент, когда пускается холодная вода по трубам, где-то могут произойти протечки. Поэтому жители должны знать, что мы это делаем, чтобы устранить будущие возможные срывы», — добавил Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.