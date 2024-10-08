Жителей Подмосковья предупредили о схеме мошенничества с фальшивыми извещениями

Злоумышленники могут обращаться к абонентам от имени «Мосэнергосбыта», настойчиво требуя оплатить долг или предлагая установить программу для передачи показаний, направляют SMS, звонят по телефону используя логотип «Мосэнергосбыта». Они могут попросить код подтверждения, паспортные данные, пароль от госуслуг и т. д., сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Жителей региона просят быть внимательней. О наличии задолженности и сроках поверки счетчиков можно узнать в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 (499) 444 01 00 или в клиентских офисах единого информационно-расчетного центра.

Информацию о приборах учета электроэнергии можно узнать на сайте Мосэнергосбыта в разделе «Часто задаваемые вопросы/ Приборы учета» и по телефонам 8 (499) 550-95-50, 8 (499) 550-88-99.

На оранжевых или синих долговых извещениях МосОблЕИРЦ указаны номера телефонов, по которым можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: 8 (936) 501-73-09, 8 (919) 992-38-28. Наличие и сумму долга можно также проверить через контактный центр по телефону 8 (499) 444-01-00, через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

В октябре долговые извещения от МосОблЕИРЦ придут тем жителям, кто не оплачивал коммунальные услуги более трех месяцев и чей долг превысил 10 тысяч рублей. В извещениях сумма долга указана с учетом текущих начислений, но без долгов за газ и электроэнергию, если житель получает отдельные квитанции от «Мосэнергосбыта».

Может оказаться, что к моменту получения извещения долг уже оплачен, но оплата прошла позже формирования и печати извещения. В таком случае МосОблЕИРЦ рекомендует оплачивать текущий платежный документ, где указана сумма начислений за расчетный период и сумма долга, при наличии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.