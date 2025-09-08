Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах мошенничества

сегодня в 14:22

Мошенники активно используют новую схему присылают сообщения в мессенджеры или на электронную почту с просьбой срочно перезвонить. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Дальше схема известная: преступники пытаются получить персональные данные человека, а также доступ к онлайн-банку и другим сервисам жертвы. Как правило, злоумышленники не дают человеку времени на размышления и требуют немедленной реакции — это не позволяет трезво оценивать ситуацию.

Данная ситуация опасна тем, что жертва сама инициирует звонок, а система защиты банка не фиксирует подозрительные действия.

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

никогда не звоните по контактам, указанным в сомнительных письмах или сообщениях,

пользуйтесь только официальными каналами связи,

обращайте внимание на адреса отправителей и возможные ошибки в тексте,

сохраняйте спокойствие и не сообщайте коды из СМС и личные данные по телефону.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.