Жителей Подмосковья 22 июня приглашают на экоакции

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 14:09

22 июня волонтеры Московской области проведут серию акций по раздельному сбору отходов. Можно будет сдать более 40 видов фракций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Экомероприятия пройдут по адресам:

Домодедово

Время: с 11:00 до 13:00

Адрес: ул. Кирова, д. 15

Королев

Время: с 12:00 до 14:00

Адрес: ул. Строителей, д. 15А

Ногинск

Время: с 11:00 до 13:00

Адрес: п. Зелёный, ул. Школьная, д. 48

Чехов

Время: с 13:00 до 13:50

Адрес: ул. 8 Марта, д. 1а

Балашиха

Время: с 12:00 до 18:00

Адрес: ул. Объединения, д. 4

Видное

с 12:00 до 18:00

Адрес: мкрн Солнечный, д. 10

Красногорск

Время: с 12:00 до 18:00

Адрес: м-рн Опалиха, разворотный круг на 28+340 км Волоколамского шоссе.

Участникам напоминают, что отходы необходимо подготовить к сдаче. Сырье нужно вымыть, высушить, компактно сложить.

На всех локациях будут дежурить волонтеры, которые подскажут, что и куда сдавать. Всем участникам начислят бонусы от ВкусВилл. Их можно тратить на покупки либо направить на благотворительность.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.