Жителей Подмосковья 13 июля приглашают очистить Горенский лесопарк в Балашихе
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
13 июля в Горенском лесопарке городского округа Балашиха состоится экологическое мероприятие «Чистые игры». Это соревнование по сбору отходов в игровой форме, направленное на обучение бережному отношению к окружающей среде и приобщению участников к раздельному сбору отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Цель мероприятия — очистить и привести в порядок определенную территорию Горенского лесопарка.
Региональный оператор Ногинского кластера проведет познавательный экологический интерактив. В течение полутора часов команды будут состязаться в раздельном сборе отходов и получать за это баллы.
В завершении акции будет осуществлен вывоз отходов в комплекс по переработке ТКО, где сырье будет досортировано и передано переработчикам.
Место проведения: Горенский лесопарк рядом с Храмом Игоревской иконы Божией Матери, время проведения игр — с 11:00 до 15:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.