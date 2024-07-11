Жителей Подмосковья 13 июля приглашают очистить Горенский лесопарк в Балашихе

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:59

13 июля в Горенском лесопарке городского округа Балашиха состоится экологическое мероприятие «Чистые игры». Это соревнование по сбору отходов в игровой форме, направленное на обучение бережному отношению к окружающей среде и приобщению участников к раздельному сбору отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Цель мероприятия — очистить и привести в порядок определенную территорию Горенского лесопарка.

Региональный оператор Ногинского кластера проведет познавательный экологический интерактив. В течение полутора часов команды будут состязаться в раздельном сборе отходов и получать за это баллы.

В завершении акции будет осуществлен вывоз отходов в комплекс по переработке ТКО, где сырье будет досортировано и передано переработчикам.

Место проведения: Горенский лесопарк рядом с Храмом Игоревской иконы Божией Матери, время проведения игр — с 11:00 до 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.