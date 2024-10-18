Жителей Петербурга приглашают на «Добрый субботник» 19 октября

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поделился информацией о текущем месячнике по благоустройству в городе во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Он подчеркнул, что в рамках подготовки к зиме все предприятия жилищно-коммунального хозяйства активно работают над очисткой территорий и мойкой улиц с использованием специальных средств.

«Все предприятия ЖКХ готовятся к зимнему сезону, идут зачистка территорий, помывка улиц шампунем и так далее», — отметил вице-губернатор.

Кроме того, в городе продолжается посадка деревьев. До конца октября планируется высадить 5,5 тыс. новых саженцев. Каждый желающий может принять участие в мероприятии под названием «Добрый субботник», который пройдет 19 октября.

Для удобства горожан была создана интерактивная карта, на которой можно выбрать место участия, поэтому каждый житель Петербурга сможет присоединиться к этому важному экологическому событию.