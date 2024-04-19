Жителей Мытищей приглашают на ежегодный субботник

В рамках мероприятия на 8 общественных территориях планируется высадить саженцы дуба, кизильника блестящего, липы и других растений.



Для высадки подготовят следующие площадки:

— Центральном парк культуры и отдыха «Парк Мира»;

— вся территория парка «Тайнинский»;

— парк «Перловский»;

— парк «Стрекалова»;

— 15-м мкр. Молодежный бульвар;

— 16-м мкр. ЖК «Ярославский»;

— сквер им. Шитикова, вблизи Храма Рождества Христова;

— сквер вблизи ул. Трудовой.



Также участников субботника ждут общеобластные мероприятия.



В ЦПКиО «Парк Мира» состоится высадка деревьев «ДревоКод» и будет дан старт акции «Общественный огород». Гостей порадует концерт «Зелёная весна», ярмарка «Давай меняться», а для юных мытищинцев пройдёт анимационная программа «В лето на всех парусах!».



В парке «Яуза» состоится акция «Чистый забег» для любителей спорта, готовых навести порядок на берегах реки. Гости мероприятия также смогут принять участие в ярмарке «Давай меняться» и экологической викторине «Как разделить мусор». Также подготовлена развлекательная программа «Игроэкология».



При проведении субботника на территории парков Яуза и Мира для отцов с сыновьями подготовят кисточки и краски.



В Мытищинском лесопарке мытищинцы смогут присоединиться к развлекательной программе «Игроэкология», принять участие в спортивных эстафетах «Прыгаем в весну» и проверить свои знания в викторине «Знатоки».



Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.