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Жителей Мытищей приглашают на ежегодный субботник

ЖКХ

27 апреля в городском округе Мытищи пройдет субботник, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках мероприятия на 8 общественных территориях планируется высадить саженцы дуба, кизильника блестящего, липы и других растений.

Для высадки подготовят следующие площадки:
 — Центральном парк культуры и отдыха «Парк Мира»;
 — вся территория парка «Тайнинский»;
 — парк «Перловский»;
 — парк «Стрекалова»;
 — 15-м мкр. Молодежный бульвар;
 — 16-м мкр. ЖК «Ярославский»;
 — сквер им. Шитикова, вблизи Храма Рождества Христова;
 — сквер вблизи ул. Трудовой.

Также участников субботника ждут общеобластные мероприятия.

В ЦПКиО «Парк Мира» состоится высадка деревьев «ДревоКод» и будет дан старт акции «Общественный огород». Гостей порадует концерт «Зелёная весна», ярмарка «Давай меняться», а для юных мытищинцев пройдёт анимационная программа «В лето на всех парусах!».

В парке «Яуза» состоится акция «Чистый забег» для любителей спорта, готовых навести порядок на берегах реки. Гости мероприятия также смогут принять участие в ярмарке «Давай меняться» и экологической викторине «Как разделить мусор». Также подготовлена развлекательная программа «Игроэкология».

При проведении субботника на территории парков Яуза и Мира для отцов с сыновьями подготовят кисточки и краски.

В Мытищинском лесопарке мытищинцы смогут присоединиться к развлекательной программе «Игроэкология», принять участие в спортивных эстафетах «Прыгаем в весну» и проверить свои знания в викторине «Знатоки».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.