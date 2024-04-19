Жителей Мытищей приглашают на ежегодный субботник
27 апреля в городском округе Мытищи пройдет субботник, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках мероприятия на 8 общественных территориях планируется высадить саженцы дуба, кизильника блестящего, липы и других растений.
Для высадки подготовят следующие площадки:
— Центральном парк культуры и отдыха «Парк Мира»;
— вся территория парка «Тайнинский»;
— парк «Перловский»;
— парк «Стрекалова»;
— 15-м мкр. Молодежный бульвар;
— 16-м мкр. ЖК «Ярославский»;
— сквер им. Шитикова, вблизи Храма Рождества Христова;
— сквер вблизи ул. Трудовой.
Также участников субботника ждут общеобластные мероприятия.
В ЦПКиО «Парк Мира» состоится высадка деревьев «ДревоКод» и будет дан старт акции «Общественный огород». Гостей порадует концерт «Зелёная весна», ярмарка «Давай меняться», а для юных мытищинцев пройдёт анимационная программа «В лето на всех парусах!».
В парке «Яуза» состоится акция «Чистый забег» для любителей спорта, готовых навести порядок на берегах реки. Гости мероприятия также смогут принять участие в ярмарке «Давай меняться» и экологической викторине «Как разделить мусор». Также подготовлена развлекательная программа «Игроэкология».
При проведении субботника на территории парков Яуза и Мира для отцов с сыновьями подготовят кисточки и краски.
В Мытищинском лесопарке мытищинцы смогут присоединиться к развлекательной программе «Игроэкология», принять участие в спортивных эстафетах «Прыгаем в весну» и проверить свои знания в викторине «Знатоки».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.