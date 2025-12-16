Жителей и гостей Подмосковья приглашают на уличные новогодние елки

Почти во всех дворах региона уже ярко сияют праздничные ели, подъезды пестрят разноцветными гирляндами, а значит — самое время новогодних представлений и гуляний. В Московской области есть такие управляющие организации, которые помимо содержания, уборки общественных пространств и украшения входных групп проводят представления для детей и взрослых во дворах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Так, одна из управляющих организаций из Пушкинского городского округа организует для всех желающих елку «Новогоднее путешествие с Машей и Медведем в поисках Деда Мороза» прямо во дворе.

Программа мероприятия включает:

Новогоднее приключение с Машей и Медведем в поисках Деда Мороза;

Праздничные гуляния со Снегурочкой;

Конкурсы и развлечения для ваших деток;

Горячий чай и прочие вкусности;

Сказочный синий трактор;

Сани Деда Мороза с высотой подъема стрелы до 24 метров;

Сладкие подарки для детей;

Новогодний «Квадромаркет» от «Города мастеров».

Мероприятия пройдут по следующим адресам:

20 декабря в 12:00 — г. Пушкино, ул. Островского, д. 22;

27 декабря в 11:00 — г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 192;

27 декабря в 15:00 — мкр. Пушкино, ул. Серебрянка, д. 46.

Приходите всей семьей и окунитесь в атмосферу волшебства и веселья вместе с любимыми героями мультфильмов и сказочных персонажей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.