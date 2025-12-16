Жителей и гостей Подмосковья приглашают на уличные новогодние елки
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Почти во всех дворах региона уже ярко сияют праздничные ели, подъезды пестрят разноцветными гирляндами, а значит — самое время новогодних представлений и гуляний. В Московской области есть такие управляющие организации, которые помимо содержания, уборки общественных пространств и украшения входных групп проводят представления для детей и взрослых во дворах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Так, одна из управляющих организаций из Пушкинского городского округа организует для всех желающих елку «Новогоднее путешествие с Машей и Медведем в поисках Деда Мороза» прямо во дворе.
Программа мероприятия включает:
- Новогоднее приключение с Машей и Медведем в поисках Деда Мороза;
- Праздничные гуляния со Снегурочкой;
- Конкурсы и развлечения для ваших деток;
- Горячий чай и прочие вкусности;
- Сказочный синий трактор;
- Сани Деда Мороза с высотой подъема стрелы до 24 метров;
- Сладкие подарки для детей;
- Новогодний «Квадромаркет» от «Города мастеров».
Мероприятия пройдут по следующим адресам:
20 декабря в 12:00 — г. Пушкино, ул. Островского, д. 22;
27 декабря в 11:00 — г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 192;
27 декабря в 15:00 — мкр. Пушкино, ул. Серебрянка, д. 46.
Приходите всей семьей и окунитесь в атмосферу волшебства и веселья вместе с любимыми героями мультфильмов и сказочных персонажей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.