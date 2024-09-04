Жилые дома и социальные объекты Москвы подготовлены к отопительному сезону

Жилые дома и социальные объекты в Москве подготовлены к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Специалисты подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону началась в конце апреля. Все запланированные мероприятия завершились до 25 августа и проходили в соответствии с графиком.

На более чем 18 тыс. км тепловых сетей прошли гидравлические и температурные испытания. Это позволило выявить и оперативно отремонтировать потенциально ненадежные участки. Всего подготовлены 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных.

Кроме того, специалисты выполнили регламентные работы на почти 130 тыс. км электрических, 8,9 тыс. км газовых, порядка 13 тыс. км водопроводных и 9,5 тыс. км канализационных сетей.

В мегаполисе сформировали необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы всеми необходимыми материалами и спецтехникой.