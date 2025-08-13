Жилую и социальную инфраструктуру Реутова готовят к новому отопительному сезону

В Реутове продолжается масштабная подготовка к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года. Особое внимание уделяется теплоснабжению, в том числе реконструкции крупнейшей теплотрассы на Юбилейном проспекте — самой протяженной в городе. Работы проходят в два этапа, уже установлена временная байпасная линия, которая обеспечивает подачу горячей воды, сводя неудобства для жителей к минимуму. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Финансирование проектов реконструкции сетей теплоснабжения в этом году составит около 800 млн рублей, часть работ перейдет на следующий год.

Параллельно ведется подготовка всего коммунального хозяйства города. Готовность многоквартирных домов составляет 89% — проверено 345 из 386 МКД. Семь городских котельных из девяти уже закончили подготовку и подтвердили возможность запуска, тепловые сети готовы на 76%.

«Все работы должны быть проведены строго по графику, чтобы обеспечить своевременное и стабильное поступление тепла в дома реутовчан», — подчеркнул глава Реутова Филипп Науменко.

Планово-профилактический ремонт завершен на всех основных котельных. Проведено 11 противоаварийных тренировок и гидравлические испытания на ключевых участках тепловых сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.