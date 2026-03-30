Жильцы дома в Ханты-Мансийске вторые сутки откачивают воду из-за забитых стоков

В Ханты-Мансийске талые воды затопили частный дом на улице Олега Кошевого, 3. Жильцы вторые сутки откачивают воду, которая попадает в комнаты из-за неубранного снега и забитых стоков, сообщает muksun.fm .

Дом расположен в низине рядом с лесом, выше по склону находятся другие жилые здания. Весной вода со склона стекает к участку. По словам жителей, снег зимой с улицы практически не вывозят, поэтому при таянии поток направляется прямо к дому.

В прошлом году дорогу заасфальтировали и оборудовали водоотводные стоки. Однако, как утверждают жильцы, ситуация ухудшилась: стоки оказались заблокированы снегом и льдом, из-за чего вода идет поверх покрытия и заливает помещения.

«В прошлом году проложили дорогу, закатали асфальтом. Спасибо, конечно, но стало еще хуже. Стоки для воды предусмотрели, но они покрыты снегом и льдом — вода просто идет поверх», — рассказала хозяйка дома.

Проблема возникает ежегодно, однако решения до сих пор нет. По словам жителей, коммунальная техника не может заехать на подъем, чтобы убрать снег.

