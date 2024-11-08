Жене участника СВО помогут установить счетчик на холодную воду

Жительница поселка Спутник обратилась к специалистам жилищно-коммунального хозяйства на выездной администрации с просьбой установить счетчик на холодную воду. В самое ближайшее время узел учета будет установлен, что позволит ей значительно сэкономить на коммунальных платежах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кроме того, на выездной администрации женщина получила полную и объемную консультацию от социального координатора государственного фонда «Защитники Отечества». Обсуждаемые вопросы касались социальных льгот и гарантий.

Специально для того, чтобы жителям было удобно, на встречах жители могут также получить нотариальную консультацию, специально для этого прием в числе других специалистов ведет нотариус. Особенно, такая практика будет полезна для жителей сел и деревень округа, это позволит им решать вопросы, например, оформления собственности, договоров и других документов, не выезжая за пределы населенного пункта.

Большинство обращений жителей на встрече касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальных мер, а также культуры и спорта.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.