Жене участника СВО из Подмосковья помогут с ремонтом балкона

Фото - © Поддержка и забота о семьях военнослужащих – важная часть работы депутатов, местных властей и партии «Единая Россия»./Яна Ширяева

Муж Светланы из Ленинского округа — военнослужащий в зоне СВО (командир танка, награжден Орденом мужества). Пока супруг на передовой, Светлана занялась ремонтом квартиры (семилетняя дочь в этом году идет в первый класс). Материалы купила самостоятельно, а вот мужских рук не хватало.

Светлана обратилась в администрацию округа за помощью. Глава Ленинского округа Станислав Каторов поручил управляющей компании оказать необходимую помощь.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Митряйкин проверили, как идут работы.

«Супруг хоть и на передовой, но переживает, как дочка пойдет в первых класс, успеем ли сделать ремонт к 1 сентября. Спасибо большое всем за помощь и неравнодушие», — сказала Светлана.

«Мы увидели на месте, что квартира скоро будет, как новенькая, а балкон в неприглядном виде. Договорились, что выделю деньги на ремонт, рабочие и его тоже приведут в порядок», — рассказал Владимир Жук.

Поддержка и забота о семьях военнослужащих — важная часть работы депутатов, местных властей и партии «Единая Россия». Благодаря таким командным усилиям семьи героев могут чувствовать себя защищенными и в быту.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.