«Ждем трагедии?»: кузбассовцы активно жалуются губернатору на плохое отопление

Жители Кузбасса жалуются на условия в квартирах и школах из-за холодных батарей

За последние сутки официальный канал губернатора Кузбасса заполнился жалобами от жителей, столкнувшихся с невыносимыми условиями проживания и обучения из-за плохого отопления помещений. Наибольшее беспокойство выражают жители Тайги и Анжеро-Судженска, сообщает Сiбдепо .

Ситуация в Тайге

В Тайге эпицентром проблемы стала школа № 34. Как следует из обращения одного из горожан, система отопления в здании вышла из строя, там прорвало трубы, помещения обледенели, а температура в классах колеблется в пределах +10-15 градусов.

«С тех пор как перевели школу на центральную котельную и началось. Кроме того, там происходят постоянные замыкания, ждем трагедии?» — с возмущением написал один из жителей Кузбасса.

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на здоровье учителей и учеников, затрудняя учебный процесс и подготовку к предстоящим государственным экзаменам.

По версии администрации Тайгинского городского округа, картина выглядит менее критичной. Власти утверждают, что причиной является недобросовестная работа теплоснабжающей организации. При этом подтверждается использование обогревателей для поддержания температуры и сокращение продолжительности уроков.

«В целом школа работает в штатном режиме», — заявили в администрации округа.

Власти надеются на включение школы в национальный проект «Молодежь и дети» и утверждают, что необходимый пакет документов уже подготовлен. Сроки проведения ремонтных работ пока не определены.

Что случилось в Анжеро-Судженске?

Тем временем в Анжеро-Судженске, в поселке Рудничный, жители уже несколько дней живут в фактически не отапливаемых квартирах. Под постом губернатора с поздравлением ко Дню студента жители с иронией просят поздравить их с замерзанием.

«В моей квартире… сейчас 10 градусов тепла», — сообщила жительница дома на улице Коммунистической.

Местная администрация перенаправила проблему в управляющую компанию. Там причиной назвали техническую особенность системы отопления, из-за которой в отдельные квартиры не поступает достаточно тепла. Для решения проблемы необходимо полностью отключить отопление во всем доме, дождавшись, когда на улице будет не более -10 градусов. Завершение работ планируется до 8 февраля. До этого времени котельным поручено работать в усиленном режиме, а жильцам обещали произвести перерасчет за недополученное тепло.

Подобные ответы не принесли облегчения жителям.

«Обещают исправить к 8 февраля, но как прожить до этого дня при такой комнатной температуре, да и нет уверенности, что исправят ситуацию», — комментирует житель города.

Пока не сообщается о принятии каких-либо дополнительных мер для немедленного улучшения ситуации.

