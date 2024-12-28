Жалобу на действия управления ЖКХ администрации Химок признали необоснованной

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «УК Рерик Сервис» на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводу жалобы, управление неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.