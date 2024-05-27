Жалоба на администрацию Павловского Посада на торгах признана необоснованной
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Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Приорат» на действия администрации округа Павловский Посад при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия управления не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах.
Жалоба признана необоснованной.