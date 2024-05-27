сегодня в 08:53

Жалоба на администрацию Павловского Посада на торгах признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Приорат» на действия администрации округа Павловский Посад при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия управления не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах.

Жалоба признана необоснованной.