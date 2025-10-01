Заслуги специалиста УТНКР Подмосковья отметили грамотой президента России

В торжественной обстановке молодому, но уже блестяще проявившему себя специалисту, Мовсесяну Израилю — начальнику отдела технического обследования управления технического надзора капитального ремонта Московской области, была вручена высокая награда — грамота президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Почетную грамоту за заслуги в укреплении обороноспособности страны и добросовестную работу вручил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Эта награда — особая гордость для Подмосковья. Израиль Мовсесян удостоен ее за свой значительный вклад в работу на одном из важнейших режимных объектов. Его профессионализм, ответственность и преданность делу служат примером для многих.

«Мы от всей души поздравляем Израиля с этим знаковым событием! Такие достижения наших сотрудников наглядно демонстрируют, что команда управления технического надзора капитального ремонта — это коллектив настоящих патриотов, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие и безопасность нашей страны», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.